A Polícia Judiciária suspeita de ataque informático no banco. O acesso ilegal a dados pessoais deixa lesados desesperados com dívidas de milhares de euros que a instituição não assume. Há 1.800 inquéritos em investigação.

Milhares de portugueses foram burlados com cartões de crédito do banco Wizink, um dos patrocinadores oficiais do Benfica, e estão a viver um autêntico pesadelo. Sem saberem como nem porquê, foram confrontados com dívidas que nunca contraíram. Os lesados garantem que nunca forneceram códigos ou dados pessoais e por isso não assumem qualquer tipo de responsabilidade. Já o banco espanhol fala em situações de phishing a que a instituição de crédito é alheia.