Sábado – Pense por si

Dinheiro

Portuguesa Beyond Vision fecha contrato de drones e constrói fábrica de 50 milhões nos EUA

SÁBADO
SÁBADO 10:11
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

O contrato prevê que a fabricante portuguesa forneça 300 drones de emergência até 2028 aos Estados Unidos.

A portuguesa Beyond Vision fechou um contrato de 15 milhões de euros nos Estados Unidos para fornecer drones e vai abrir, em dois anos, uma fábrica no mercado norte-americano, num investimento de 50 milhões, avança o  nesta quarta-feira. 

Beyond Vision fecha contrato de drones nos EUA e investe 50 milhões em fábrica
Beyond Vision fecha contrato de drones nos EUA e investe 50 milhões em fábrica

O contrato prevê que a fabricante portuguesa forneça 300 drones de emergência até 2028 aos Estados Unidos. Os drones têm uma autonomia de 40 minutos, câmaras diurnas e térmicas e uma capacidade de carga de 1,5 quilos. Pedro Figueiredo, diretor de vendas da Beyond Vision, explica que o contrato visa "suprir uma necessidade dos EUA em ter uma resposta imediata numa situação de emergência", já que "uma ambulância demora 20/30 minutos a chegar ao local" e um drone "demora no máximo cinco minutos".

Fundada em 2013 por Dário Pedro e Luís Miguel Campos, a Beyond Vision emprega atualmente 76 trabalhadores em Lisboa e no Porto e prevê contratar mais 25 até ao final do ano. Até 2035, espera chegar às 800 pessoas. No ano passado, a empresa registou uma faturação de 2,4 milhões e estima fechar este ano com um volume de negócios de 20 milhões. 

Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Portuguesa Beyond Vision fecha contrato de drones e constrói fábrica de 50 milhões nos EUA