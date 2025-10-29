Portuguesa Beyond Vision fecha contrato de drones e constrói fábrica de 50 milhões nos EUA

O contrato prevê que a fabricante portuguesa forneça 300 drones de emergência até 2028 aos Estados Unidos.

A portuguesa Beyond Vision fechou um contrato de 15 milhões de euros nos Estados Unidos para fornecer drones e vai abrir, em dois anos, uma fábrica no mercado norte-americano, num investimento de 50 milhões, avança o Eco nesta quarta-feira.



Beyond Vision fecha contrato de drones nos EUA e investe 50 milhões em fábrica

O contrato prevê que a fabricante portuguesa forneça 300 drones de emergência até 2028 aos Estados Unidos. Os drones têm uma autonomia de 40 minutos, câmaras diurnas e térmicas e uma capacidade de carga de 1,5 quilos. Pedro Figueiredo, diretor de vendas da Beyond Vision, explica que o contrato visa "suprir uma necessidade dos EUA em ter uma resposta imediata numa situação de emergência", já que "uma ambulância demora 20/30 minutos a chegar ao local" e um drone "demora no máximo cinco minutos".

Fundada em 2013 por Dário Pedro e Luís Miguel Campos, a Beyond Vision emprega atualmente 76 trabalhadores em Lisboa e no Porto e prevê contratar mais 25 até ao final do ano. Até 2035, espera chegar às 800 pessoas. No ano passado, a empresa registou uma faturação de 2,4 milhões e estima fechar este ano com um volume de negócios de 20 milhões.