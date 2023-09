Portugal "mais próximo" de deixar de ser o terceiro país mais endividado

O ministro das Finanças disse esta sexta-feira que a revisão em baixa da dívida pública permite a Portugal estar "mais próximo" de alcançar o objetivo de deixar a "terceira posição dos países mais endividados da Europa".







Fernando Medina falava aos jornalistas no Ministério das Finanças, após a divulgação de dados das contas nacionais pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Além da revisão em alta do crescimento, "temos ao mesmo tempo uma revisão em baixa das projeções relativamente à dívida pública", que foi revista em 2021, 2022 e 2023, afirmou."Significa isto que para a projeção inscrita no Programa de Estabilidade e Crescimento para 2023, que era uma dívida de 107,5% do PIB [produto interno bruto] no fim deste ano, a revisão do crescimento dos anos anteriores e do arranque de 2023 traduz-se automaticamente que esse indicador diminui para 106,1%", salientou.Ora, "significa isto uma conclusão muito importante: que estamos mais próximos de concluir o nosso objetivo no final do ano, que é deixar a terceira posição dos países mais endividados da Europa, de ficarmos abaixo" de países que "sendo maiores do que nós historicamente sempre tiveram dívidas públicas mais baixas" que Portugal.Além disso, "deixa-nos mais próximos de um objetivo central para o País que é poder vir a ter uma dívida inferior a 100% do PIB, algo que que já não acontece há mais de uma década", rematou Fernando Medina.No Procedimento por Défice Excessivo, divulgado hoje pelo INE, a previsão do rácio da dívida bruta para 2023 é de 106,1%, abaixo dos 107,5% previstos no Programa de Estabilidade, que já tinha revisto em baixa a meta de 110,8% constante do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).A informação para 2022 e anos anteriores que integra o relatório do Procedimento por Défice Excessivo sobre a compilação da capacidade/necessidade líquida de financiamento é da responsabilidade do INE e sobre a dívida bruta do Banco de Portugal, mas para 2023 é do Ministério das Finanças.No relatório hoje divulgado, o INE reviu ainda em baixa o rácio da dívida pública face ao PIB de 2022 para 112,4% (face aos 113,9% previstos em março) e de 2021 para 124,5% (face aos 125,4% previstos em março).