A zona euro viu a sua economia acelerar para os 5%, valor que compara com a subida de 0,2% do trimestre homólogo e de 4,7% dos últimos três meses de 2021.

22 de abril Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

PIB de Portugal foi o que mais cresceu no 1.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal foi o que mais cresceu (11,9%) no primeiro trimestre, entre os 11 países da União Europeia (UE) para os quais há dados disponíveis, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.



O crescimento do PIB da UE, por seu lado, também acelerou no primeiro trimestre para os 5,2%, face os 0,4% homólogos e aos 4,9% do período anterior.