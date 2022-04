Inflação sobe para 7,2% em abril

Este é o valor de inflação mais alto desde março de 1993, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 7,2% em abril, face aos 5,3% de março, o valor mais alto desde março de 1993, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo instituto estatístico, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 7,2% em abril (5,3% em março)".

"Trata-se do valor mais elevado registado desde março de 1993", sublinha.