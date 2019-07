Entre 2011 e 2014, partiram de Portugal mais de €18.200 milhões com destino a offshores. Mas parte da informação que deveria ser comunicada pelos bancos não foi registada, devido ao chamado "apagão" no Fisco que fez com que fosse aberto um inquérito por suspeitas de sabotagem informática e abuso de poderes, entre outros crimes.

Segundo o jornal Público, entre estes anos, 60% dos fluxos para offshores vieram de três fontes: a Petróleos da Venezuela (PDVSA), o BES e o BCP. Dentro do BES, destacam-se sete empresas do GES, como o BESA e sucursais no Panamá e ilhas Caimão. Quanto ao BCP, destacam-se quatro entidades do BCP em Angola, Caimão e Macau.