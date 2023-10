Ecclestone condenado a pagamento de 756 milhões de euros por fuga ao fisco

O antigo dirigente da Fórmula 1 ocultou rendimentos de 18 anos. Declarou-se como culpado em tribunal, depois de anteriormente ter negado as acusações.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Bernie Ecclestone declarou-se culpado de fraude esta quinta-feira. O antigo dirigente da Fórmula 1 declarou-se culpado de fraude após ter ocultado 460 milhões de euros ao fisco britânico.







REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Ecclestone foi ainda condenado a uma pena de prisão suspensa de 17 meses, além do pagamento da multa.Segundo a BBC, o multimilionário de 92 anos ocultou ao Fisco a existência de um fundo, além de ter mentido sobre o assunto em 2015, quando foi questionado. Posteriormente, referiu que a conta em questão havia sido criada para as suas três filhas.Para o tribunal, as respostas dadas por Ecclestone há sete anos foram "erróneas" e poderiam "induzir em erro", ao mesmo tempo que considerou que o acusado não era consciente da sua posição e não podia dar uma resposta clara.

"O senhor Ecclestone não sabia com exatidão como a propriedade dessas contas estava estruturada. Por isso, não sabia se tinha de pagar impostos ou multas em relação às transferências entre contas. O senhor Ecclestone reconheceu que foi um erro responder às questões, porque podia fazer com que o fisco britânico deixasse de investigar os seus assuntos. Agora, aceita que teria de pagar impostos por isso", acrescentou o procurador.



Ecclestone liderou a Fórmula 1 durante quatro décadas, entre 1970 e 2017, altura em que deixou o cargo de chefe-executivo e a Liberty Media assumiu aquele desporto.