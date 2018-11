A EGG, uma startup portuguesa, está pela terceira vez consecutiva no Web Summit e a SÁBADO esteve com ela no expositor a vender extensões eléctricas bem originais.

"Oh, esta é aquela com o dispositivo de carregamento", exclama em inglês um participante do Web Summit à medida que se aproxima do expositor da EGG Electronics, uma startup portuguesa que quis revolucionar as extensões eléctricas. Ao seu lado vem uma participante, que olha com curiosidade e atenção para as extensões expostas na banca. Já conheciam a empresa de outras andanças.



Estamos no final do segundo dia da maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa e uma das maiores do mundo e as horas já pesam nas pernas e na fala. Mas os quatro representantes da empresa portuguesa mantêm o sorriso na face e o "olá" fácil, para abordarem as pessoas que fiquem a olhar para a banca. "Sim, somos nós", responde Mariana Vilela, designer da EGG Electronics. "Conhecem a empresa?"



Este é o primeiro Web Summit de Mariana, que confessa já ter feito o pitch (ou seja, a apresentação rápida da empresa) pelo menos 50 vezes neste dia. A SÁBADO juntou-se à equipa a pouco mais de duas horas antes de fechar o stand e contou pelo menos 30 curiosos, que quiseram saber mais sobre aqueles rectângulos tão diferentes. O trabalho vai sendo dividido pela dupla de designers Mariana & Mariana, por Marta, responsável pela comunicação da marca, e Tiago, o fundador.



Começa então a apresentação. "Nós somos a EGG Electronics, uma empresa 100% portuguesa que reinventou as extensões feias que costumamos esconder", diz, com confiança, Mariana Vilela. Seguem-se depois todas as outras especificações: dá para carregar 17 equipamentos ao mesmo tempo, 15 com tomada eléctrica e dois USB, e é costumizável, tendo várias capas para se adaptar ao design da divisão onde vão ser utilizados.



A empresa foi fundada há cinco anos, mas só há dois começou a vender produtos, primeiro apenas para empresas e só depois para consumidores estando em lojas como a Fnac, a Worten ou a Amazon. Segundo o criador da EGG, Tiago Venda Morgado, a maioria das receitas vêm do exterior, com a Alemanha a ser o país mais forte. No entanto, não está no Web Summit para vender.



"Não vimos aqui para vender, queremos dar a conhecer a marca, criar contactos", defende o empresário à SÁBADO. "A presença, o estar cara a cara, cria um elo mais forte, e é isso que nós queremos." À banca da empresa chegam principalmente distribuidores e investidores, exactamente o tipo de contactos que a EGG quer fazer neste evento, ainda que não seja possível, como nos diz Tiago, fechar um negócio apenas durante estes dias.



Duas horas, dezenas de apresentações e uma dor de pernas

Mais de uma hora depois, continuamos sem fazer pitch, não porque a ideia não esteja na ponta da língua, mas porque esta é uma arte que não se aprende só a ver. Exige muito treino. Tiago garante já ter feito muitos durante a sua carreira como empreendedor - aliás, vai fazer pelo menos uma mão cheia deles neste evento -, mas poucos terão sido como o que fez ontem, no palco do Web Summit.



"Foi óptimo, tivemos um excelente feedback do júri porque eram todos pessoas da área que sabem o que está por detrás deste processo", disse o fundador. Infelizmente, não passaram à meia final do concurso de pitch, que tem como prémio um cheque de alguns milhares de euros.



No entanto, as dores nas pernas começam a chegar, afinal há quem não esteja habituado a estar tanto tempo de pé. "No primeiro dia ficamos logo cansados, mas as pessoas dão-nos energia e puxam por nós quando lhes estamos a apresentar o projecto", acrescenta a designer Mariana.



Surge no entretanto um summitter português, que começa a ver e pergunta mais sobre o produto. Mariana recomeça a apresentação: "Somos a EGG Electronics, uma empresa 100% portuguesa...". A meio chegam mais dois participantes estrangeiros, e a apresentação, que estava a ser feita em português, muda instantaneamente para inglês. Da boca dos espectadores vão saindo alguns uaus.



O sucesso desta empresa, contudo, não é extensível a todos aqueles que estão a expor nos pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL). Olhando à volta, vemos que muitas empresas não atraem tantos interessados como a EGG. Ainda assis, muitos dos fundadores afirmam que vale a pena pagar milhares por um dia num expositor desta conferência. Tiago, por outro lado, considera que, por ser um produto físico e não uma aplicação móvel ou um qualquer software as pessoas se aproximam mais. "Vêem, querem tocar, têm uma experiência", diz-nos.



Chegam as 17h00, hora em que fecham os trabalhos do Web Summit. A organização aconselha, através dos altifalantes, a que todos abandonem a FIL e o Altice Arena e se dirijam às restantes actividades, espalhadas pela cidade, que continuam noite fora. Ainda assim, a equipa da EGG Electronics sabe que não é hora de abandonar. Até às 18h30 irão haver pessoas a passar e todos os minutos servem para fazer um pitch.