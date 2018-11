Capa n.º 758

Poupar? Se gastar menos vai poupar mais, claro. Mas e se existirem formas de poupar muito dinheiro sem sacrificar o seu estilo de vida? E se essas poupanças forem mais uma questão de atitude – de estar atento às oportunidades – do que de dieta de gastos?É disto que trata o tema de capa desta semana na SÁBADO, que traz dicas ilustradas por casos reais de poupança na compra e venda de casa, no crédito à habitação, nos seguros de vida, nos cartões bancários ou na compra de carro.Perceba como Natacha Pereira e o marido pouparam 17 mil euros na compra da casa, como Ana Costa poupou 26 mil euros no empréstimo bancário para habitação ou como Pedro Serra tirou mil euros ao preço de compra de um carro.