O CEO da Fender diz que a empresa "está a vender mais guitarras do que nunca" - e especialmente graças às mulheres.

A guitarra eléctrica está a morrer lentamente, proclama a imprensa norte-americana. "Na última década, a venda de guitarras eléctricas tem vindo a descer, de 1.5 milhões vendidas anualmente para um milhão. As duas maiores empresas, a Gibson e a Fender, estão endivididados", lê-se numa reportagem do Washington Post. Face a estas afirmações, o CEO da Fender, Andy Mooney, garante que, "em 74 anos de existência, a Fender está a vender mais guitarras do que nunca", especialmente em 2017 - e tudo graças às mulheres que têm pegado cada vez mais no instrumento.



"Antigamente as mulheres compravam uma guitarra acústica através da internet. Não iam aos guitar centers (lojas físicas), que podem ser assustadores, especialmente para mulheres que não tinham 'role model' na guitarra eléctrica", explicou Mooney no último dia de Web Summit. "Agora têm artistas mainstream como a Lady Gaga ou a Taylor Swift", acrescentou.



Se antes as eram poucas as mulheres que pegavam numa guitarra eléctrica, apesar de ao longo das décadas aparecerem lendas da guitarra como Sister Rosetta Tharpe ou Joan Jett, em 2017 constituíram cerca de 50% das guitarras vendidas pela Fender.



Além disso, grande parte das guitarras vendidas pela Fender são para iniciantes. "Mas 90% desistem do instrumento. É um problema de atenção. Os restantes 10% dedicam-se à guitarra para a vida", sublinhou. É por isso que o futuro da empresa também passa por produtos e aplicações de ensino, que entusiasme quem está a aprender guitarra. Que o convença a não desistir.



Para o efeito, a empresa apresentou a aplicação de lições Fender Digital, o afinador Fender Tune e a Fender Play, que dá os acordes "de qualquer canção do mundo em poucos segundos". Nessa aplicação, a Fender recolhe informação sobre os hábitos dos novos guitarristas para "saber como os incentivar": "Sabemos as horas em que pegam nas guitarras e amplificadores. A hora em que as pessoas tocam mais guitarra é entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 16h00 e as 18h00. É nessa altura que mandamos pushs [notificações da aplicação para aprender guitarra]", explicou.



A conferência enquandra-se no quarto dia de conferências e negócios de Web Summit, com uma audiência de 70 mil participantes.