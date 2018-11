Menos exaltação, mais reflexão. A terceira edição da Web Summit em Portugal contrastou em muito com as anteriores. Ainda assim, a cidade de Lisboa ganhou novos moradores.

O que fica de quatro dias com centenas de palestras, milhares de pitches e outros quantos de quilómetros percorridos entre os pavilhões da FIL e o Altice Arena? Primeiro, uma visão mais consciente da tecnologia, com as fake news em destaque. Depois, um novo habitante lisboeta que se vai mudar para a cidade portuguesa a tempo inteiro.



Esta edição da Web Summit acabou por ser muito diferente das anteriores, começando logo pelo tempo. Se nos dois anos anteriores o sol brilhou durante todos os dias, os summitters tiveram de dar uso aos seus guarda-chuvas e capas impermeáveis no último dia (ou mesmo só aos sapatos, no caso de terem de fugir).



A depressão Beatriz deu um ar da sua graça por momentos na zona do Parque das Nações, com chuva e vento tão forte que obrigou a organização a fechar tendas e não permitir mais entradas no recinto durante, pelo menos uma hora. Depois da sua passagem, os trabalhadores da FIL e das carrinhas de comida que estavam estacionadas no recinto foram obrigados a pegar nas vassouras e tentar escoar os lençóis de água que se juntaram às portas dos pavilhões.



Já nos palcos, os ânimos também acalmaram em relação à edição passada. Enquanto em 2017, o mundo ficou rendido (e aterrorizado) à passagem de Sophia, o robô, e à febre das criptomoedas, que nessa altura se preparavam para atingir valorizações históricas, este ano a exaltação foi mais comedida.



Ainda que este ano continuasse a haver um palco dedicado às moedas virtuais e até tenham sido distribuídos 25 dólares em Stellar Lumens, uma criptomoeda, a conversa girou mais à volta das utilizações da tecnologia que deu origem a estes activos. A descentralização virtual dos serviços e a união da blockchain a áreas como a publicidade ou a segurança marcaram os temas de conversa.



Já os robôs mais acarinhados em Portugal, Sophia e Han, da SingularityNET, voltaram a marcar presença no palco central da Web Summit, mas sem ameaçarem que vão tirar os empregos a todos nós. Sophia mostrou como consegue agora exprimir melhor alguns sentimentos, como a alegria ou a tristeza, enquanto Han firmou que é "uma questão de tempo" até que lhes seja dada uma cidadania.



E o que levou a que as tecnológicas pusessem o pé no travão e mostrassem um lado menos excêntrico desta vez? Falhas como a da Cambridge Analytica, a desvalorização da bitcoin e a influência das fake news no panorama político mundial, e mais especificamente em eleições como a do Brasil, levaram a tecnologia a ficar mais consciente das suas consequências.



Tudo começou no primeiro dia, quando o pai da Internet desafiou a que se criasse um novo contrato que salvaguardasse os direitos de todos os utilizadores do serviço que criou. "Durante muitos anos houve a sensação de que as coisas maravilhosas da web iam prevalecer e que teríamos um mundo com menos conflitos, mais compreensão, mais e melhor ciência e boa democracia, mas muita gente desiludiu-se pelas coisas que aparecem nos títulos", assumiu Tim Senders-Lee. Também Raffi Krikorian, administrador tecnológico do Comité Nacional Democrata (DNC) pediu regras, mas desta vez para as redes sociais.



No dia a seguir, Mitchell Baker da Mozilla, David Pemsel do The Guardian e Ana Brnabic, primeira-ministra da Sérvia, falaram de como as notícias falsas não são um fenómeno novo, mas que se amplificou com as novas tecnologias.



"Churchill escreveu que a mentira viaja meio mundo antes de a verdade surgir, mas hoje pode dizer-se que a verdade ainda nem acordou quando a mentira já rodou o mundo", apontou Ana Brnabic. A analogia foi completada pelo jornalista David Pemsel que acrescentou que "nesse tempo não tínhamos as plataformas que tornam os conteúdos virais."



Já Christopher Wylie, o denunciante do caso Cambridge Analytica que pôs em causa as opções de privacidade e protecção de dados do Facebook, chamou à atenção para a "colonização das nossas sociedades feita pelas grandes tecnológicas.



A conferência fechou com o apelo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, direccionado exactamente com estes assuntos: "O digital é sobre liberdade, diálogo e tolerância. No resto do mundo vemos modelos de fechamento. O desafio é usar a tecnologia para a paz, para a tolerância. Essa é a mudança."



E quem é que vai ser o novo lisboeta? "A minha mulher disse-me ontem à noite que nos vamos mudar para Lisboa. Acho que a decisão já foi tomada", anunciou Paddy Cosgrave na cerimónia de encerramento. Agora, venham mais dez edições.



Contas feitas, nestes quatro dias estiveram na FIL perto de 70 mil participantes, sendo que 1.200 pisaram os palcos e 2.600 eram jornalistas.