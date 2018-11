Vários empreendedores brasileiros presentes na cimeira tecnológica Web Summit em Lisboa, acreditam que haverá uma mudança no Brasil com a eleição do Presidente Jair Bolsonaro a 28 de Outubro.

"O Brasil vem já há 16 anos com o mesmo regime de Governo. Nada muda. E agora temos a esperança de algo novo, algo diferente", afirmou Bruno Contarini, fundador da ´startup´ CRM Educacional à agência Lusa.

Pela primeira vez em Portugal e na Web Summit, Bruno Contarini frisou que é difícil "prever o que vai acontecer", uma vez que existe uma "mudança radical".