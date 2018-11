No despertar das eleições intercalares desta terça-feira, nos Estados Unidos, o político britânico diz haver desafios tanto para o presidente Trump como para os democratas.

No terceiro dia de Web Summit, a atenção tem estado voltada para o outro lado do Atlântico. As reacções aos resultados das eleições intercalares têm surgido nos vários palcos do maior evento de tecnologia e empreendedorismo da Europa e Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico, foi um deles.



"A mudança da câmara baixa é um desafio para o presidente, mas também para os democratas, porque estes viram que não podem tomar como garantida a eleição de 2020", afirmou Blair, referindo-se às presidenciais que irão decorrer daqui a dois anos. Em resposta à pergunta da moderadora em relação àquilo que se pode esperar agora em termos de medidas, Tony Blair arrancou gargalhadas da audiência no Altice Arena: "Tentar prever o que Trump vai fazer é … desafiante".



Tocando ainda em temas como a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e o acordo nuclear com o Irão, o centrista britânico não podia deixar de falar do Brexit, afirmando-se como "completamente contra". "Irei fazer tudo o que puder até ao final para que o Brexit não aconteça, não é do interesse político e económico do Reino Unido. Deixa o país e a União Europeia mais fracos", argumentou ainda.



Em relação à abordagem da primeira-ministra, Theresa May, neste período de negociação, que está prestes a terminar, Blair ressalvou que tudo o que May está a fazer tem "boas intenções", mas que acabam por se estabelecer como alternativas um Brexit "doloroso" ou um "sem sentido", sendo que "nenhum deles é uma boa ideia".



Tony Blair deixou ainda a certeza que não vai ser a cara de uma alternativa partidária nos próximos tempo, uma vez que há "pessoas mais qualificadas que eu para formarem um partido centrista", mas que o caminho para lutar contra o populismo passa pela compreensão e adopção de novas tecnologias. "Se temos de nos distanciar do populismo, temos de mostrar uma visão optimista para o futuro, preparar as pessoas para o que se segue", fechou o político.



O Web Summit segue para o terceiro dia de conferências e negócios, com uma audiência de 70.000 participantes. O evento estende-se até dia 8 de Novembro, quinta-feira, em Lisboa onde se discute tecnologia, empreendedorismo e o futuro da Humanidade.