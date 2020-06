Orçamento Suplementar aprovado só com voto a favor do PS

O Orçamento Suplementar foi esta quarta-feira aprovado numa primeira votação no Parlamento, após voto a favor do PS. Na votação, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se, enquanto CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega! votaram contra a proposta do Governo.





O documento seguirá agora para debate na especialidade, com a votação final global a acontecer no próximo dia 3 de julho.A proposta do Governo do Orçamento Suplementar, apresentada esta terça-feira pelo novo ministro das Finanças, João Leão, inclui um programa de lay-off de apoio à retoma no valor de 1100 milhões, medidas de incentivo à manutenção dos postos de trabalho de 600 milhões, políticas ativas de emprego fazem parte da receita desenhada ainda por Centeno que será agora posto em prática por Leão.

Do plano do Governo fazem parte ainda medidas de promoção de investimento em programas tão diferentes como a remoção de amianto nas escolas, a prevenção de incêndios florestais ou o reforço da rede ferroviária, além de um reforço de 500 milhões para o Serviço Nacional de Saúde.

Estão previstos ainda apoios de 240 milhões a trabalhadores informais e trabalhadores independentes, um abono de família extraordinário e um investimento de 400 milhões na escola digital.

De acordo com as previsões do Governo, em 2021 haverá um crescimento de 4,3% do PIB e o défice deverá ficar abaixo dos 3%.

Antes da pandemia de covid-19, o Governo previa um excedente orçamental de 0,2%. Agora, as previsões apontam para um défice de 6,3%, com uma queda de 6,9% no PIB. As previsões do Governo apontam, no entanto, que haverá um crescimento de 4,3% do PIB em 2021 e que o défice deverá ficar abaixo dos 3%.