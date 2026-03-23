Onde está a gasolina mais barata? Plataforma online dá as coordenadas

A Direção-Geral de Energia e Geologia tem uma plataforma online onde é possível comparar o preço dos combustíveis nos postos de abastecimentos portugueses.

Com os recentes aumentos preço da gasolina e do gasóleo, devido à guerra no Médio Oriente, os portugueses têm dado voltas à cabeça para gerir da melhor forma o orçamento familiar. As taxas do imposto sobre combustíveis têm vindo a baixar, amparando um pouco o impacto desta subida, mas há outra ferramenta para tentar, dentro do possível, dar a volta ao assunto: a plataforma Preço dos Combustíveis Online, lançada pela Direção-Geral de Energia e Geologia.



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Trata-se de um comparador de preços, onde é possível pesquisar postos de combustível de todo o país e ficar a saber quais os preços praticados em cada um deles. Os filtros de pesquisa estão divididos por tipo de combustível, marca, tipo de posto, distrito e município, podendo selecionar uma ou mais categorias.

Por exemplo: alguém que precise de abastecer o veículo com gasolina 95 simples, no município da Amadora. A pesquisa informa os preços de 16 postos, sendo o mais barato na ordem dos 1,829€ por litro e o mais caro 2,099€. Uma diferença de 27 cêntimos por litro. Mais a norte, em Vila Nova de Gaia, os preços do mesmo combustível (em 68 postos) começam nos 1,729€ e terminam 2,004€, numa diferença de 27,5 cêntimos.

Segundo o Ministério das Finanças, num comunicado enviado às redações citado pela Lusa, a partir desta segunda-feira, 23 de março, as gasolineiras terão de aplicar as taxas de ISP (Imposto Sobre Combustíveis) com um desconto no "gasóleo rodoviário no valor de 2,6 cêntimos por litro, e na gasolina sem chumbo no valor de 1,4 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA que seria arrecadada pelo Estado".