Número de desempregados nos centros de emprego cai 9,9% em fevereiro

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O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,9% em fevereiro, em termos homólogos, e recuou 1,8% face a janeiro, segundo dados hoje publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).



Centro de emprego João Cortesão

De acordo com o IEFP, no final de fevereiro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 305.179 pessoas desempregadas, o que representa 68,3% de um total de 446.736 pedidos de emprego.

Este número é inferior em 33.556 pessoas ao verificado no mesmo mês de 2025, sendo a variação explicada pelas alterações nos inscritos há menos de 12 meses (-26.057), nos que procuram novo emprego (-27.078) e nos maiores de 25 anos (-24.936).

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