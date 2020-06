O PSD acusou, esta quarta-feira, o ex-ministro das Finanças Mário Centeno de ter desertado "em nome do interesse pessoal", com o PS a contrapor o Orçamento Suplementar "sem cortes" aos "oito retificativos" apresentados no tempo do governo PSD/CDS-PP.

No início do debate do Orçamento Suplementar no parlamento, o deputado do PSD Duarte Pacheco começou por dar os parabéns ao novo ministro das Finanças, João Leão, "pela coragem em assumir estas funções num momento em que o país vive uma forte tempestade".

"As vossas previsões indicam que vamos viver a maior recessão da nossa democracia, que o défice público será colossal, que a dívida pública vai bater recordes. Perante isso, o senhor e todos nós estamos a trabalhar à procura de soluções, ao contrário do seu antecessor que desertou à procura do interesse pessoal em vez do nacional", criticou.

Logo de seguida, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu que o PSD devia estar satisfeito que "seja este Governo e este ministro" a conduzir o País durante a crise sanitária e económica na sequência da pandemia de covid-19.

"Ao contrário da direita, não estamos hoje a apresentar oito retificativos para cortar rendimentos, aumentar impostos, podemos estar de cabeça erguida sem cortes", afirmou.