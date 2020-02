O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, anunciou que os comunistas vão abster-se na votação da proposta alternativa do PSD para baixar o IVA da eletricidade, o que, na prática, mata a possibilidade de redução da fatura da luz.

Em conferência de imprensa no Parlamento, o deputado começou por desafiar os partidos que querem ver reduzido o custo da luz a aprovarem a proposta comunista, revelando depois que o PCP vai abster-se na votação da proposta do PSD, que deixou cair as contrapartidas rejeitadas pela esquerda, designadamente pelo Bloco de Esquerda.