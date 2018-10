A proposta do Governo será votada na generalidade, na Assembleia da República, no dia 30 de Outubro, estando a votação final global agendada para 30 de Novembro.

O Governo criou um ‘site’ sobre o Orçamento do Estado de 2019, que inclui uma mensagem em vídeo do primeiro-ministro, António Costa.

"Um orçamento que continua a recuperação de rendimentos das famílias e que apoia o investimento das empresas e a inovação", lê-se no texto de apresentação do ‘site’ www.oe2019.gov.pt.

Depois, são descritas as medidas do orçamento, por área governativa, e apresenta quatro prioridades, entre elas "mais rendimento para as famílias" e "empresas mais produtivas e inovadoras".

O Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, uma taxa de desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB.

No documento, o executivo mantém a estimativa de défice orçamental de 0,2% do PIB no próximo ano e de 0,7% do PIB este ano.