É uma votação sem suspense, a de hoje – com mais ou menos recados, maior ou menor tensão, o Governo vai conseguir aprovar o quarto e último Orçamento do Estado da legislatura. A esta aprovação na generalidade segue-se o chamado debate na especialidade – área a área, com audições aos ministros – e, aí, pode haver alterações.

Tal como nos anos anteriores, a margem do ministério das Finanças para alterações de fundo, sabe a SÁBADO, é limitada. Nas Finanças o desejo é, de resto, que as propostas de alteração apresentadas pelos deputados passassem a incluir a respectiva contrapartida financeira para não desequilibrar as contas (algo que era prática na gestão financeira apertada do Estado Novo, mas que não faz parte da cultura dos partidos).

Neste debate há cinco frentes principais de debate e negociação: o défice que está a ser aprovado, aumentos salariais no Estado, carreiras dos professores, pensões antecipadas, impostos sobre os combustíveis, a energia e a cultura. Vejamos esta lista mais de perto.

Função pública: o grande tabu

O ministro Mário Centeno afirma ter 50 milhões de euros reservados para aumentos na função pública. Para o ministro este não é um valor pequeno uma vez que os funcionários já vão beneficiar de um aumento médio de cerca de 3% com o descongelamento das progressões e que vão beneficiar ainda do alívio fiscal no IRS. Para PCP e BE, contudo, é um valor aquém do pretendido. Uma primeira dúvida é saber se Centeno vai ceder além dos 50 milhões – qualquer cedência, a aparecer, será curta. A segunda é perceber como vão ser aplicados os aumentos – se concentrados nos salários mais baixos ou espalhados de forma igual por todos os trabalhadores. (Uma curiosidade: pouco antes da revolução em 1974 o governo de Marcello Caetano debatia precisamente nestas linhas o aumento dos trabalhadores do Estado, como escreve a SÁBADO na edição ainda nas bancas.) A questão das carreiras dos professores foi deixada fora do Orçamento do Estado, para não ser obstáculo à aprovação.

Pensões: clarificação depois do sobressalto?

O ministro Vieira da Silva deu um passo em frente para anunciar o fim das reformas antecipadas para quem não tiver 40 anos de carreira aos 60 anos, mas depois a pressão do PCP, do BE e, sobretudo, do PS acabaram por fazer o ministro recuar para um "regime transitório" a negociar em concertação social. Na proposta de Orçamento está uma despenalização das reformas antecipadas para quem tenha esses 40 anos de carreira aos 60 anos – é possível que PCP e BE tentem fazer uma clarificação sobre esta matéria no debate da especialidade.

ISP: uma novidade antecipada

Depois de o Governo ter criado em 2016 um adicional ao Imposto Sobre Combustíveis e de ter falhado a promessa de revê-lo caso o preço do petróleo subisse, a questão do ISP seria sempre um dos pontos a debater na especialidade. Mas o ministro Centeno já esvaziou em parte a novidade no debate de ontem, ao anunciar uma "redução do ISP na gasolina", de três cêntimos (que significa uma redução de 3,7 cêntimos depois de contabilizado o impacto do IVA). Resta saber se há alguma abertura para mexer no ISP no gasóleo, o tipo de combustível mais consumido em Portugal.

Bloco enérgico na energia

O Bloco de Esquerda diz que a taxa sobre as renováveis pode ser um "flop" em termos de receita (no limite 30 milhões de euros) porque o Governo "esqueceu-se de retirar da lei a isenção para as centrais atribuídas em concurso", afirmou ontem a deputada Mariana Mortágua. O Bloco vai pressionar nesta frente – que há um ano levou a um desentendimento sério com o Governo, depois de este recuar na taxa sobre o sector – e no alargamento da descida do IVA na electricidade para as famílias com potência até 6,9kVa.

Que défice estão a aprovar os deputados?

Não é o debate sobre uma medida, antes sobre um método. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), um órgão de assessoria aos deputados, critica o facto de o Governo querer passar no Parlamento uma proposta com um défice potencial superior aquele com que compromete o país em Bruxelas – o que significa, por outras palavras, que há cerca de 590 milhões que o Governo pede aos deputados para aprovarem mas que não pretende executar. A oposição à direita não vai deixar cair o tema na audição a Centeno na especialidade.