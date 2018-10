Estamos em 2011. Poucos sabiam o que eram startups ou business angels. Unicórnios eram animais míticos e incubadoras serviam para manter vivos seres que nascessem prematuros. No entanto, foi nesta altura que Mariana Barbosa, na altura jornalista do Dinheiro Vivo, começava o seu caminho a escrever sobre estas coisas que, quase uma década depois, já fazem manchetes dos grandes jornais.Avanço rápido para os nossos dias, e com mais de mil entrevistas feitas a empreendedores ao longo destes anos, a jornalista decidiu que tinha chegado o momento de parar e olhar para trás. Era necessário documentar a evolução do ecossistema empreendedor nacional e fazê-lo na primeira pessoa, pela voz de quem viveu, quem teve sucesso, quem falhou e voltou a erguer-se.Surge "O Livro dos Fazedores", um retrato do empreendedorismo nacional desenhado por 15 personalidades do meio, entre empresários e figuras marcantes, e que vai da ideia, passa pela prática e termina nas segundas (terceiras, quartas) oportunidades. A SÁBADO conversou com a autora sobre o ecossistema, os empreendedores e o falhanço, porque falhar já não é "a morte do artista".

Porquê o nome fazedores?

Os fazedores nasceram no Dinheiro Vivo em 2011, e nessa altura a secção onde escrevia chamava-se Faz. Mas na altura eu dizia os meus fazedores isto, os meus fazedores aquilo, "tenho de fazer isto para os meus fazedores", "tenho uma reportagem de uns fazedores para escrever", e a secção passou a chamar-se Fazedores. E foi daí, de arranjar um sujeito que encerrasse em si um grupo e a acção de fazer.

Além disto, empreendedor é uma palavra muito difícil de dizer, embora seja a tradução lógica de entrepreneur. Acho que fazedor é mais terra à terra, é um do-er.

Na altura que começaram a escrever as histórias o ecossistema estava pouco avançado. O que vos levou a acreditar no tema e a continuarem a escrever?

Isto foi um processo que teve um bocadinho de visão dos fundadores do jornal que quiseram começar a escrever sobre estes negócios. Foi o primeiro a ter uma secção dedicada ao empreendedorismo, às pequenas empresas com grande escalabilidade, e foi uma junção dessa visão, quase de uma premonição, com um bocadinho de sorte. O ecossistema podia ter evoluído para uma coisa que não é a que é hoje, podia não ter crescido, podia ter estagnado.





Também gosto de pensar que, de alguma forma, a secção ajudou e incentivou outros empreendedores a tomarem a iniciativa e a concretizarem os seus planos. Houve muita gente que, inspirada nos Fazedores, arriscou e lançou o seu negócio.

Eu ia vendo, ia pesquisando sempre mais, pedindo contactos. Entrevistava um fazedor numa semana, na semana seguinte esse fazedor dava-me o nome de outro fazedor. O que aconteceu foi que fui entrando no ecossistema de alguma maneira e conhecendo as pessoas e essas pessoas ia-me dando recomendações. O ecossistema foi se alimentando sozinho. Nunca tive de fazer um esforço e pensar "o que é que eu vou escrever esta semana, não tenho nada para escrever". Isso nunca aconteceu.

Havia sempre pessoas, havia sempre histórias. E foi muito engraçado porque muitas delas iam para a televisão uma ou duas semanas depois, e os empresários agradeciam-me por ter escrito sobre eles porque era a partir daí que as televisões os convidavam.

Esta generosidade é muito engraçada, as pessoas reconhecerem que o trabalho é de todos e que, embora sejam elas a fazer o trabalho todos os dias, o trabalho é de todas as pessoas que são intervenientes, dos fornecedores, dos distribuidores, dos jornalistas. Isto cria um sentido de comunidade que é muito interessante neste ecossistema. E é o que mais me motiva, perceber que as coisas se fazem gratuitamente, só pelo prazer de dar alguma coisa ao outro, de criar uma estrutura, uma rede.

Quais são as grandes diferenças que há entre 2011 e agora, para além do tamanho e do mediatismo?

O que realmente mudou foi a ideia de que agora podemos sair da universidade e criar o nosso próprio negócio. Em 2011 não acontecia, uma pessoa que acabasse engenharia ou gestão queria ir para uma consultora. Agora as pessoas saem da faculdade e querem fundar negócios, querem ter a própria empresa. Houve uma mudança de mindset, da cultura das pessoas mais novas, que não têm experiência, mas que também não a procuram numa grande empresa onde são mais uma pessoa numa estrutura gigante. As nossas gerações querem, além de trabalhar e ganhar dinheiro, construir projectos que deixem algum impacto, um legado. Foi isso que mais mudou, assumirmos que somos capazes de criar coisas, que não temos de estar dependentes de uma pessoa que nem conhecemos.

O Livro dos Fazedores já está nas livrarias

E o medo de falhar não desapareceu?

Não. O medo de falhar é muito mais forte do que admitir que se pode chegar a um negócio nosso. O medo de falhar está sempre presente em nós, desde pequenos. Quando começamos a dar os primeiros passos, os nossos pais estão sempre a tentar agarrar-nos para não cairmos. É o medo que falhemos, que nos magoemos. No entanto, há uma definição engraçada que o Miguel Santo Amaro usa no livro que é o fazedor não é uma pessoa que não ter aversão ao risco, que não tem medo de nada. É uma pessoa que sabe viver com o risco, com a imprevisibilidade, melhor do que as outras pessoas.



E também se vulgarizou mais o falhanço, falhar não é a morte do artista, enquanto há 10 anos era. O João Vasconcelos disse na apresentação do livro: se uma empresa falhava e o fundador tinhas de estar 10 anos fora do mercado, sem fazer nada, porque as pessoas iam julgar. Ficava na lista negra dos bancos, das finanças. Isto continua porque o sistema não mudou, mas a mentalidade mudou, já não nos preocupamos tanto com o que os outros possam pensar porque nos capacitamos de que somos capazes.

Consegue escolher cinco histórias do livro que definam o que é ser empreendedor em Portugal?

Eu escolhi estes 15 fazedores, alguns têm empresas, outros não, são só elementos do ecossistema, porque dentro destas histórias podemos abarcar todas as outras. Espero que as pessoas que leiam o livro possam perceber que há partes distintivas de cada fazedor, da Cristina, do Nuno, do João, do Miguel, do Anthony, do Jaime, da Filipa, da Lara, e que se possam reconhecer nelas. Quero que reconheçam as dificuldades no percurso, as alegrias, a excitação quando fecham uma ronda de financiamento ou o medo de não a conseguirem fechar. A história do livro vai da ideia até voltar a tentar, espero que todos os fazedores se possam reconhecer em algum ponto da história, de qualquer um dos fazedores. Se tivesse mesmo de escolher escolhia os 15.

Mas consegue ligar algumas expressões com alguns dos casos? Por exemplo, sucesso…

Talkdesk, o mais recente unicórnio.

Cair e voltar a levantar…

A Filipa e a Lara da Chic by Choice. A Cristina… O Jaime… Quase todos.

Resiliência…

Todos.