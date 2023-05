O tempo da água barata está a acabar

Os 50 mil habitantes do concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, tiveram no início do ano uma má notícia – a empresa que tem a concessão de distribuição da água da rede pública, a Águas do Marco, propôs um aumento de 36% no preço em 2023. A dimensão da subida levou a autarquia a intervir e a negociar com a empresa privada um aumento menor, mas ainda assim expressivo: 19,1%. A empresa justifica a dimensão do aumento com a fórmula do contrato de concessão, que dura desde 2004 e que defende a concessionária da erosão da inflação.