A vida de luxo da nora e do filho mais novo de Ricardo Salgado

Foi um toque “popular” que os mais de 400 convidados não esperavam ver no casamento do filho mais novo de Ricardo Salgado. A meio da festa que encheu o salão nobre do Hotel Ritz, em Lisboa, Jubas, a mascote do Sporting, entrou de repente no espaço. E se até 19 de outubro de 2020 praticamente só os convidados tinham assistido à surpresa preparada pelo pai da noiva, à época administrador da SAD leonina, a partir desse dia também os mais de três mil seguidores de Teresa Costa Salgado no Instagram passaram a conseguir vislumbrar parte do evento: foi a própria mulher de José Bastos Salgado quem partilhou um vídeo da festa, para celebrar os oito anos de casamento.