As obras de expansão do Metropolitano de Lisboa vão arrancar até ao final do primeiro semestre do próximo ano. Frota da Transtejo será actualizada.

As obras de expansão do Metropolitano de Lisboa, um investimento de 210,2 milhões de euros, vão arrancar até ao final do primeiro semestre do próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019, hoje divulgada.



"A expansão do Metropolitano de Lisboa consistirá num investimento de 210,2 milhões de euros, devendo as obras arrancar até ao final do primeiro semestre de 2019", lê-se no documento que o Governo entregou na segunda-feira na Assembleia da República.



O objectivo é ligar o Rato ao Cais do Sodré, obtendo-se assim uma linha circular a partir do Campo Grande com as linhas Verde e Amarela, passando as restantes linhas a funcionar como radiais - linha Amarela de Odivelas a Telheiras, linha Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e linha Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto).



Além dessa obra, o Governo vai ainda dar continuidade à aquisição de material circulante para o metro de Lisboa, nomeadamente de 14 novas unidades triplas, e de um novo sistema de sinalização, no valor global de 136,5 milhões de euros, segundo o OE2019.



Quanto ao Metro do Porto, o Orçamento do Estado prevê um investimento total de 307,7 milhões de euros para as obras de expansão, que também devem arrancar no primeiro semestre do próximo ano.



No Porto, a linha Rosa vai ligar a Casa da Música a São Bento e a linha Amarela vai ser prolongada para ligar o Hospital S. João, no Porto, a Vila D'Este, em Vila nova de Gaia.



"Acresce ainda a aquisição de material circulante (18 novas composições) num investimento global de 50,4 milhões de euros", lê-se no documento.



E o transporte fluvial?

No que respeita ao transporte fluvial, o OE2019 prevê o início do projecto de renovação da frota da Transtejo, com a aquisição de 10 novos navios, num investimento total de 57 milhões de euros.



Para a empresa estão ainda previstos dois novos pontões, a serem construídos entre 2018 e 2023.



"Para 2019, está igualmente prevista a aquisição de motores principais para equipar seis navios para a Transtejo e beneficiação de cinco navios da Soflusa", indica o OE2019.



No próximo ano, o Governo vai concluir a revisão dos contratos de serviço público do Metropolitano de Lisboa, do Metro do Porto, da Transtejo e da Soflusa, "adequando-os à realidade das empresas e corrigindo alguns pressupostos ultrapassados ou irrealistas associados aos processos de subconcessão, entretanto abandonados".



"Com esta revisão, espera-se contribuir para a sustentabilidade operacional das empresas", refere o documento.



Em 2019 serão ainda concluídas as medidas para a modernização do sector do táxi.



"No âmbito da Estratégia Nacional para a Mobilidade Activa, serão estabelecidas metas nacionais para a mobilidade ciclável e pedonal, nomeadamente em termos de quota modal a atingir até 2030", indica o OE.



Cumprindo o Plano Portugal Ciclável 2021, será privilegiada a criação de redes de vias cicláveis, conectando as redes municipais já existentes ou planeadas e será concluído o projecto UBike, "com a colocação de mais de 3.000 bicicletas junto das comunidades académicas de 13 universidades do território nacional".