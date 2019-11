Camisolas de €850 na Web Summit são da empresa de mulher de Paddy Geraram polémica pelo preço mas esgotaram em poucas horas. Paddy Cosgrave justificou no Twitter o preço pedido pelas camisolas de lã postas à venda no site da Web Summit, a 850 e a 780 euros cada, mas um detalhe pareceu ficar de fora nas notícias: pertencem à marca de roupa da sua mulher, Faye Dinsmore.

Amanda e Tatjiana, duas visitantes nórdicas, estão na fila para pedir uma piadina, uma iguaria tradicional italiana, numa das dezenas de carrinhas de comida que se espalham pelo recinto da Web Summit . "Ontem comemos uma sandes de presunto e queijo fria que nos custou 8 euros. Esperemos que hoje seja diferente", aponta Tatjiana à. Estão agora dispostas a dar 6 a 10 euros pelo seu almoço, fora bebidas. "Já estávamos à espera que fosse caro, mas há pouca diversidade para um evento assim", continua Amanda, afirmando que gostaria de ver os restaurantes organizados por tipo de comida.Num evento que recebe mais de 70 mil pessoas de todo o mundo, como avança a organização, esperava-se uma grande diversidade de pratos e tipos de gastronomia , para que todos pudessem não passar fome (uma vez que não é permitido trazer comida de fora para dentro do recinto). No entanto, basta passar por qualquer um dos cinco espaços de refeição montados de propósito na Feira Internacional de Lisboa para perceber apenas pelo cheiro o que se está a cozinhar ali: muita carne e a preços bastante inflacionados.Depois de percorrermos todo o recinto do evento percebemos que os pratos mais populares à venda são os cachorros quentes, cujo preço diverge entre os 5 e os 7 euros, os hambúrgueres de vários tipos (carne, vegetarianos, até tailandeses) que custam entre 6 e 10 euros e os pregos no pão, também eles no mesmo intervalo de preço. "São os preços que costumamos encontrar em eventos como estes", aponta uma empreendedora que preferiu manter-se anónima. Mas atenção, estes preços não são de menu, sendo que para acrescentar uma dose de batatas fritas custa entre 2 e 3 euros e uma água engarrafada custa 2 euros. Mais cara é a cerveja, com um copo de 0,5 litros a custar cinco euros.Na escala de preços seguem-se as opções menos habituais (ou pelos menos com menos carne). Um prato de camarão crocante com batatas fritas e salada custa, no mínimo, 10 euros. Já um tártaro saudável, feito com peixe e vegetais, custa a partir de 12 euros. O prémio de comida de rua mais cara vai, no entanto, para um restaurante que vende carne maturada, onde se paga no mínimo 20 euros por uma costeleta grelhada ou 80 por um bife Tomahawk."Tenho uma amiga que é vegan e teve de sair daqui para encontrar alguma coisa para comer", apontou outro empreendedor à. De facto, para além de um ou dois camiões que vendiam comida vegetariana, a escolha para quem não come qualquer tipo de produto de origem animal é pouca. "Num evento como este esperaria mais", finaliza.Os visitantes também estranham que, num evento onde muitos que sobem ao palco advogam um movimento de mudança para a proteção do ambiente, haja tanto plástico. Os copos de cerveja continuam a ser de plástico, bem como alguns dos pratos, talheres ou embalagens onde a comida é entregue aos clientes. "Há muita carne e muito plástico", finalizou Amanda. Imaginem-se os preços que tal não fosse assim.