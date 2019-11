A carregar o vídeo ...

Quantas vezes, enquanto cozinha, não gostava de ter uma mãozinha extra para lhe mexer a sopa, acrescentar ingredientes às receitas ou mesmo fazer toda a preparação de um prato? A Dexai Robotics, uma empresa norte-americana, está estes dias pela Web Summit para apresentar o Alfred, um robô que pode ajudar em todas estas tarefas.Através de um braço mecânico e de uma câmara equipada com inteligência artificial, Alfred é capaz de escolher os ingredientes para uma certa receita em tempo real, retirando-os de recipientes com uma colher que tem na ponta do braço automatizado e depositando-os numa taça. Faz esta tarefa as vezes necessárias até que os ingredientes da receita estejam todos recolhidos, tendo ainda outras ferramentas para serem adaptadas no braço, como garfos."Alfred ajuda a tornar a comida fresca acessível a todos, pois é uma solução que se pode ligar em qualquer lugar e que pode trabalhar em qualquer tipo de ambiente", apontam os criadores do robô. "Ele recebe ordens de sistemas já existentes, usa os utensílios que tem para recolher os ingredientes e monta eficientemente uma receita."Na demonstração da Web Summit, a opção de reconhecimento de ingredientes através de inteligência artificial esteve desligada, sendo que os visitantes tinham de escolher um snack de entre uma lista e Alfred, ao seu tempo, utilizava a sua colher para o colocar numa pequena taça. Veja o vídeo abaixo.