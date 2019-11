Os voluntários são provenientes de 66 países e pagam as suas despesas de alojamento e transportes.





visitantes ou oradores da conferência, já que esta prática representa "um conflito de interesses".



"Os voluntários compreendem que o voluntariado envolve algum risco ou ferimento para eles próprios ou outros no decorrer das suas obrigações. Na hipótese de dano ou ferimento, o voluntário reconhece que a Web Summit não é responsável", pode ainda ler-se no regulamento que isenta a feira de qualquer responsabilidade no caso de ferimentos aos voluntários.



O primeiro-ministro desvalorizou a existência de voluntários a trabalhar na Web Summit . Este ano a feira de tecnologia conta com mais de 2.500 voluntários cujo trabalho está avaliado em quase um milhão de euros."Este evento, como parte dos eventos, vive de diversas formas", disse o primeiro-ministro durante a sua visita ao certame tecnológico. "Muitos deles são voluntários que acham que é uma oportunidade para conhecer o evento por dentro e isso também contribui para a sua própria formação", explicou António Costa que lembrou que esta é uma prática generalizada."Há 21 anos lembramo-nos todos do que foi a Expo 98. O senhor ministro da Educação foi voluntário na Expo 98 . E foi não porque a Expo estivesse aqui a explorar, mas porque quis viver por dentro esta experiência que a Expo lhe proporcionou", acrescentou o governante.Este ano a Web Summit conta com 2.700 voluntários. Nos três dias de trabalho têm um "de folga" que podem aproveitar para visitar a feira e assistir às conferências.A Randstad, empresa de recursos humanos, calcula que o valor do trabalho produzido pelos voluntários é de 976.860 euros. "Para um evento de quatro dias, onde a necessidade é de 2.700 hospedeiras/comissários durante 9h/dia, o valor a considerar, em jeito de estimativa, é de 976.860 euros", disse a empresa à Renascença.Já o Público apurou que a empresa que quiser fazer publicidade nas t-shirts que os voluntários utilizam terá de pagar 115.00 euros. Os estagiários podem guardar o vestuário.Apesar de muitos voluntários afirmarem que não se importam de fazer aquele trabalho gratuitamente porque podem ganhar contactos e preparar o futuro, a verdade é que o regulamento proíbe o networking entre voluntários ou destes com