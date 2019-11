Camisolas de €850 na Web Summit são da empresa de mulher de Paddy

Apenas é possível encontrar o nome de Faye numa pesquisa do Google, que encaminha para a loja da Web Summit onde as camisolas estiveram à venda:



Geraram polémica pelo preço mas esgotaram em poucas horas. Paddy Cosgrave justificou no Twitter o preço pedido pelas camisolas de lã postas à venda no site da Web Summit , a 850 e a 780 euros cada, mas um detalhe pareceu ficar de fora nas notícias: pertencem à marca de roupa da sua mulher, Faye Dinsmore.O site do"A minha mulher não tem qualquer interesse em criar um negócio com objetivo de lucrar. Trata-se apenas de ajudar uma indústria que está a desaparecer na região rural onde ela nasceu na Irlanda. Muitas mulheres da sua família obtinham rendimentos através desta atividade", escreveu na rede social.No mesmo tweet, Paddy identifica ainda a loja de roupa de Faye - onde camisolas e casacos de lã são vendidos ao mesmo preço dos que estiveram à venda no evento tecnológico.Além das camisolas com duas montanhas, o símbolo do evento, atshirts a 25 euros, uma garrafa de água oficial a 30 euros e um copo de café reutilizável por 25 euros.A Web Summit acontece entre 4 e 7 de novembro em Lisboa e junta os maiores nomes da tecnologia, política e economia do mundo, tais como Tony Blair ou Edward Snowden . O evento está esgotado, depois de ter vendido mais de 70 mil bilhetes.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave , Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.