Na Web Summit, os campos de basquetebol são inteligentes e as mesas de ténis curvas

A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

Naquele que é o maior evento de tecnologia do mundo, com mais de 70 mil participantes, as empresas fazem tudo para se destacar e conseguir a atenção de potenciais clientes e investidores. E quem tiver a melhor ação de promoção é, instantaneamente, uma das empresas mais populares.Nesta quarta edição de Web Summit em Portugal, muitas empresas optaram por pôr os programadores, os designers, os investidores e até os empresários e políticos que por aqui passam a mexer, com campos de basquetebol digitais, ringues de boxe para apresentar ideias, sacos de boxe e até mesas de pingue-pongue redondas.A SAP, uma das maiores tecnológicas do mundo e parceira do evento, tem instalado mesmo no meio do pavilhão 3 da Feira Internacional de Lisboa um campo de basquetebol em tamanho reduzido, onde os participantes que vão passando são desafiados a lançar umas bolas ao cesto. O campo é digital, contando todos os pontos que os jogadores fazem, as tentativas falhadas e a força com que os mesmos lançam ao cesto.Já a portuguesa EDP , conhecida no evento pelos stands mais originais (em edições passadas teve instalações como baloiços gigantes ou carrosséis), apresenta nesta edição uma versão mais combativa do seu negócio, propondo aos visitantes dar uns murros e uns pontapés num saco de boxe instalado no centro do stand (uma homenagem planeada - ou não - ao mentor do empreendedorismo português João Vasconcelos, cujo retrato mais famoso o mostrava com luvas de boxe) e fazer uma batalha de pitches num ringue que sobe à medida que o tempo de apresentação vai passandoNa rua, e indiferentes à chuva miúda que vai caindo na zona do Parque das Nações , está instalada uma mesa de pingue-pongue curva com uma equipa de jogadores profissionais de Teqball. A modalidade, que tem ganho bastante popularidade em Portugal, é parecida ao ténis de mesa, mas é jogado com uma bola de futebol, que tem de ser tocada com qualquer parte do corpo e tem, depois, de tocar no lado contrário da mesa. Para tal, a mesa precisa de ser curva e a separação dos dois lados da mesa é feita de acrílico.Ainda que as três opções parecessem bastante divertidas de experimentar, a equipa daficou-se pela observação. As competências para o desporto são baixas e não podemos arriscar uma lesão logo no primeiro de evento.