"Estamos muito orgulhosos pelo sucesso alcançado este ano na Web Summit, depois de vários meses de trabalho que permitiram construir um evento cashless

e oferecer uma experiência mais digital a todos os visitantes. É essa a nossa missão: tornar os pagamentos cashless numa realidade, ajudando a posicionar

Portugal como um país inovador que aposta fortemente na digitalização da sua economia", apontou Madalena Cascais Tomé, presidente executiva da SIBS, em comunicado.





Cada um dos 70 mil visitantes da edição da Web Summit deste ano terá gasto, em média, 13,80 euros no recinto. A informação foi divulgada pela SIBS, a parceira do evento para os pagamentos, que possibilitou que todos os pagamentos fossem feitos através de cartão, num evento que foi totalmente cashless.Durante o evento, e com a maioria dos terminais de pagamento a localizarem-se nos restaurantes e bares de rua espalhados pela Feira Internacional de Lisboa, foram feitas 55,1 mil compras, sendo que a hora de pico das transações foi, exatamente, às 13h25, altura em que os painéis estavam em pausa para almoço.Dessas transações, 77,6% foram feitas com cartões estrangeiros, enquanto 22,4% foram com cartões portugueses. No top cinco de clientes estrangeiros estão os britânicos, com 17,1% das compras, os alemães, com 8,7%, os holandeses, com 6,1%, os franceses, com 4,8% e os norte-americanos, com 4,6%.