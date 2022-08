Pelo menos 29 mil crianças ficarão de fora das creches gratuitas

Foi em julho que o primeiro-ministro António Costa anunciou o acordo entre o Governo, a União das Misericórdias e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade "que assegura o cumprimento de uma das principais medidas do Orçamento: a gratuitidade das creches para as crianças do 1º ano já em setembro". Porém, as creches privadas lamentam não serem abrangidas pelo acordo e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) reconhece que as vagas que disponibiliza não são suficientes.