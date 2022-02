Lesados do BES vão custar mais 300 milhões

“Não se pode deixar de reconhecer que o Autor conseguiu obter uma Lei feita num alfaiate de costura por medida, com escolha de tecido, padrão, botões e entretelas. Forçosamente, tem que estar de parabéns.” Foi com humor e ironia que o advogado Nuno Godinho de Matos, antigo administrador não executivo do Banco Espírito Santo, respondeu a uma ação cível do “autor”, o Fundo de Recuperação de Crédito (FRC) de Papel Comercial e Rio Forte, que pediu uma indemnização de 514 milhões de euros a 49 antigos administra- dores do BES.