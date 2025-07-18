NOW a crescer: Melhor resultado de sempre em dia de debate do Estado da Nação

Sábado – Pense por si

O canal NOW fechou o mês de junho a bater recordes em todos os critérios, e continua a subir em julho.

O NOW está a conquistar cada vez mais pessoas e obteve o melhor resultado de sempre, esta quinta-feira, em dia de debate do Estado da Nação. Os 2,2% desharediário obtidos representam a audiência mais elevada desde a sua estreia, com uma média superior a 46 mil espectadores a cada minuto.

NOW
NOW

Ao longo do dia, além do acompanhamento em permanência e análise do debate do Estado da Nação, outros formatos ultrapassaram a concorrência. ‘Mercado NOW’ e ‘Record na hora’ lideraram os respetivos horários entre os canais de informação e no jornal à meia noite, o Major-General Isidro Morais Pereira bateu a CNN Portugal no horário com a análise geopolítica de referência que assina todas as semanas, de segunda a sexta.

O canal cresceu 209,6% desde o arranque, e os concorrentes a continuarem a descer, a CNN, a SIC Notícias e a RTP-3.

Ao longo do mês de junho, o NOW obteve um share médio de 1,6%. É a primeira vez que atinge este patamar, que deve ser ultrapassado em julho.

O NOW é emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone e é o projeto televisivo que agrega o Record, o Negócios, a SÁBADO e a Máxima.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

