Os avatares vão mudar a forma como falamos no trabalho?

Depois de um ano e meio de pandemia e de inúmeras ocasiões diante de câmaras de computadores, nas quais as reuniões virtuais foram a única alternativa para fazer face às necessidades causadas pelo teletrabalho, o Facebook anunciou no passado dia 19 de agosto uma nova tecnologia que promete deixar para trás a rotina enfadonha das calls de trabalho. Chama-se Horizon Workrooms e, através de óculos de realidade virtual (RV), permite realizar reuniões em salas virtuais. Até aqui, tudo parece idêntico ao que estamos habituados, mas a novidade é que os participantes destes encontros ganham forma através de avatares à imagem de cada um, inseridos numa sala simulada em realidade virtual.



Se uma das grandes dificuldades provocadas pelas chamadas de vídeo convencionais é a impossibilidade dos intervenientes decifrarem certos movimentos, gestos e expressões corporais, escreve a BBC, o produto da Horizon, empresa comprada por Mark Zuckerberg dedicada a explorar o metaverso [um espaço virtual coletivo em que a realidade física virtual converge com o espaço físico virtual e com as possibilidades da Internet] colmata essa lacuna.



Ao colocar o set de realidade virtual na cabeça, define-se um avatar personalizável e é-se transportado para uma sala com uma secretária onde se encontra a projeção de um ecrã no fundo, que pode servir variados propósitos durante a reunião. Toda a experiência é personalizável: pode optar-se por mesas para encontros de dois, mesas circulares para apresentações ou mesmo pôr um auditório; as paredes, o tipo de luz que incide e o fundo são também eles ajustáveis de acordo com o tipo de reunião que se pretende realizar e os seus intervenientes. Ao longo da conversa, é suposto que os avatares repliquem os gestos que os seus utilizadores levam a cabo, recriando alguma da linguagem corporal que se perde através das videochamadas que conhecemos atualmente.