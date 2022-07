Novo Banco vendeu sucursal em Espanha sem avaliar a operação

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Novo Banco vendeu a sua sucursal em Espanha sem fazer uma avaliação inicial do negócio que queria vender e sem efetuar todos os procedimentos de análise de conflitos de interesse. De acordo com o jornal Público, a venda desta sucursal está na origem de um diferendo de milhões com o Fundo de Resolução.





Esta terceira auditoria especial foi efetuada pela Deloitte por determinação do Governo, na sequência do pagamento efetuado em junho de 2021 pelo Fundo de Resolução, com base no exercício de 2020, em cumprimento dos termos do Acordo de Capitalização Contingente ("CCA").



Em 2021, o pagamento efetuado pelo Fundo de Resolução relativo às contas do exercício de 2020 ascendeu a 429 milhões de euros.

A falta de avaliação foi identificada no relatório da mais recente auditoria especial feita pela Deloitte ao Novo Banco e divulgada esta terça-feira.