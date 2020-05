Novo Banco recebeu €7 mil milhões dos contribuintes? Costa nega

No debate quinzenal, Rui Rio fez as contas sobre as ajudas ao Novo Banco: 7 mil milhões de euros, que os portugueses pagaram em impostos. Porém, António Costa garante que desse montante, só 32% do capital injetado é do Estado - e por isso, é essa percentagem que advém dos contribuintes.

"Aquando da venda em 2017, o Governo comprometeu-se com mais 3,9 milhões de euros para o caso de serem descobertas imparidades escondidas, ou seja, mais calotes escondidos que os calotes que já tinham sido descobertos. E é assim que em 2017 o Governo transfere 792 milhões de euros para o Novo Banco, mais 850 milhões em 2018, em 2019 mais 850 milhões, isto dá mais 2,1 milhões de euros para o Novo Banco", afirmou Rio.

"Se aos 2,1 mil milhões somarmos os 4,9 mil milhões, a fatura de impostos do Novo Banco são sete mil milhões de euros. Permita-me dizer aqui uma coisa: sem que a Justiça tenha tido a capacidade de julgar quem quer que seja, ou punir, no que é o maior crime de colarinho branco em Portugal", criticou o líder social-democrata. "Temos que pagar, mas temos que pagar porquê? Se for devido; se não for, não temos que pagar. E depois de 7 mil milhões, é bom aferir se é devido."



"Os portugueses tem neste momento uma dúvida, sobre se o Governo conferiu a fatura que foi apresentada. Há ou não há créditos do Novo Banco vistos e revistos? Como é que estes balanços todos os anos descobrem novas imparidades não descobertas no ano anterior? Isto obriga a que se veja com atenção o que se está a fazer. Como podemos aceitar que o Novo Banco possa estar a vender imóveis abaixo do valor do balanço? O mercado imobiliário está a subir e o Novo Banco vende a preços mais baixos?", questiona Rui Rio, para quem os dois milhões de euros de prémios aos gestores "querem premiar a forma eficaz como o Conselho de Administração consegue sacar dinheiro dos impostos".



Costa garante que 7 mil milhões não foram pagos ao Novo Banco com impostos

O primeiro-ministro atirou a responsabilidade pela gestão do BES e pelo processo de resolução ao PSD. "O que sabemos é que o estado em que o banco chegou em 2017 foi bem aferido pelo interesse que suscitou a venda": surgiu um candidato que "só aceitou comprar se o Fundo de Resolução garantisse o pagamento de várias imparidades que suspeitava existir e não estavam descobertas".



"Quando só havia um único interessado e todos os outros desinteressados, o governo procurou fixar o teto limite das suas responsabilidades", explicou Costa. "Desde novembro de 2015 até agora, das injeções existentes, 32% foram empréstimo do Estado, 13% dos bancos e 55% de investimentos privados. Desde novembro de 2015, só 32% do capital injetado é do Estado."



O pagamento dos juros pelo empréstimo concedido pelo Estado ao Fundo de Resolução já valeu 500 milhões de euros ao Estado. O Governo conseguiu o que era "o melhor acordo possível".



Sobre imparidades escondidas, Costa remeteu a responsabilidade para o Banco Central Europeu, que "tem reconhecido e imposto o reconhecimento das imparidades". Sublinha ainda que as contas do Novo Banco relativas a 2019 foram analisadas por três entidades.