O primeiro-ministro, António Costa, frisa que o Fundo de Resolução deve pedir o reembolso do dinheiro que injetou no Novo Banco se a auditoria concluir que "esse dinheiro foi mal injetado"."Quem tem feito as injeções de capital no Novo Banco é o Fundo de Resolução. Se a auditoria concluir que houve má gestão, o Fundo tem toda a legitimidade para agir no sentido da recuperação do dinheiro que desembolsou e não teria de desembolsar", frisa o chefe de Governo."[O Governo] empresta dinheiro ao Fundo de Resolução. Se esse dinheiro injetado no Novo Banco foi mal injetado, com certeza que o Fundo terá de retirar daí as necessárias ilações", acrescenta, em resposta à líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.