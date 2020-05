O líder do PSD, Rui Rio, pediu ao primeiro-ministro, António Costa, para ter acesso à documentação sobre imparidades do Novo Banco, durante o debate quinzenal desta quarta-feira.



"O Governo está disponível para fornecer à Assembleia da República (AR) toda a documentação que sustenta as imparidades que o Novo Banco alega e que justificam os 850 milhões de euros que o Estado pagou há 15 dias? A AR pode fazer essa verificação, tal como fizeram aquelas três entidades?", questiona. "Sei que diz que já outras auditoras fizeram esse trabalho. Mas estamos na casa dos representantes do povo, temos obrigação de fiscalizar", conclui.



Entre várias questões que coloca, o deputado e líder laranja questiona se "as vendas têm sido feitas por via normal ou jurisdição offshore" ou se "aqueles envolvidos na venda não têm ligação direta ou indireta com o acionista." "Não considera importante saber-se isto?" Rio ironiza ainda: "Diz que é um empréstimo mas é para pagar quando as galinhas tiverem dentes. Eu nunca verei esse dinheiro nem os meus filhos nem os meus netos. O senhor primeiro-ministro não me consegue dizer que tem a certeza que não há créditos vendidos ao desbarato."



Em resposta, Costa frisa que não é da responsabilidade do Governo fornecer os documentos ao Parlamento. "Não cabe ao Governo. Qual é o papel do Governo? Perante imparidades, o fundo de resolução solicita ao Governo que o governo faça um empréstimo ao fundo de resolução. É essa a única intervenção que temos", explicou. "Quer um conselho? Pode requerer a quem tem os documentos, que são os auditores e ao fundo de resolução. Essa é a entidade. Pela nossa parte, não lhe podemos fazer mais", responde.



Na argumentação do primeiro-ministro, o Novo Banco não é público - logo não é dever do Estado supervisionar o Novo Banco, cuja responsabilidade de fiscalização é o Banco Central Europeu. Já as contas do Novo Banco foram auditadas pela Ernest and Young, pela comissão de acompanhamento do fundo de resolução, e por um outro agente verificador.