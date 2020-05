Má gestão no Novo Banco acaba com injeções de capital

O Novo Banco está novamente no centro da polémica. Depois de ter sido confrontado com uma nova transferência de capital para o banco, sem antes ter as conclusões da auditoria da Deloitte, o primeiro-ministro alertou no Parlamento que se houve "má gestão" na instituição, o Fundo de Resolução pode exercer o seu poder. Na venda do Novo Banco ficou previsto que, caso haja uma violação de alguma das obrigações, o fundo pode denunciar o contrato e suspender injeções futuras. Nesse contrato determina-se, como uma das obrigações, a gestão sã e prudente,





Assinado em 2017 pela instituição liderada por Máximo dos Santos e pelos norte-americanos do Lone Star, o contrato define, numa cláusula geral, as obrigações que o banco tem de cumprir ao longo do período contratual, que termina em 2026. E, entre as mais relevantes, destacam-se gestão sã e prudente, veracidade nas contas, mas também transparência na prestação de informação, apurou o Negócios.Leia mais no Jornal de Negócios