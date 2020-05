No debate quinzenal, António Costa elogiou Centeno numa resposta ao PAN. "Não há unanimidade na classificação de Centeno como bom ministro das Finanças, há quem o considere um muito bom e até óptimo ministro das Finanças", afirmou.





O primeiro-ministro fora questionado por André Silva, do PAN, sobre a existência de conflitos de interesse quanto à possível nomeação do ministro das Finanças como governador do Banco de Portugal. Não respondeu."Quando se chegar à altura da substituição do governador do Banco de Portugal, eu, ao contrário do que foi feito pelo meu antecessor, vou consultar todos os partidos. Vou considerar as opções do PAN e a escolha vai ser feita nos termos da lei."Para André Silva, Centeno não consegue assegurar a objetividade necessária para ser governador do BdP. "Como é que alguém consegue garantir independência e imparcialidade" para decidir sobre decisões que o próprio Centeno tomou, questionou Silva.