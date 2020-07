Elon Musk já é o sétimo mais rico do mundo

Com as ações da Tesla a fecharem a última sessão da semana a disparar mais de 10%, Elon Musk viu a sua fortuna engordar em mais de seis mil milhões de dólares num só dia. Desde o início do ano, a riqueza do patrão da Tesla mais do que duplicou, com um aumento de 43 mil milhões de dólares.O CEO da fabricante de automóveis elétricos tem agora uma fortuna de 70,5 mil milhões de dólares, o que lhe vale a sétima posição entre os mais ricos do mundo, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index. Musk nunca tinha integrado o Top 10.Leia mais no Jornal de Negócios