Nobel da Economia entregue a pesquisa sobre a inovação como motor de desenvolvimento

Diogo Barreto
Diogo Barreto 10:57
O prémio foi entregue a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt.

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt por terem explicado o crescimento económico impulsado pela inovação, foi hoje anunciado.

