Sábado – Pense por si

Dinheiro

CMTV ganha noite eleitoral

SÁBADO
SÁBADO 09:30
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 6,4%.

A CMTV liderou o mercado de televisão por cabo no dia das eleições autárquicas.

Sara Carrilho, Francisco Penim, Ângela Gonçalves Marques, José Carlos Castro e Daniela Polónia estarão no estúdio novo da CMTV
Sara Carrilho, Francisco Penim, Ângela Gonçalves Marques, José Carlos Castro e Daniela Polónia estarão no estúdio novo da CMTV

A televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 6,4%, o que equivale a mais de 160 mil espectadores a cada minuto do dia.

Com este resultado, a CMTV mantém a série de quase 900 dias sempre a liderar a televisão por cabo, superiorizando-se quer à SIC Notícias quer à CNN Portugal.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Menu shortcuts

CMTV ganha noite eleitoral