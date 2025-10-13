CMTV ganha noite eleitoral

Televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 6,4%.

Edição de 7 a 13 de outubro

A CMTV liderou o mercado de televisão por cabo no dia das eleições autárquicas.



Sara Carrilho, Francisco Penim, Ângela Gonçalves Marques, José Carlos Castro e Daniela Polónia estarão no estúdio novo da CMTV

A televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 6,4%, o que equivale a mais de 160 mil espectadores a cada minuto do dia.

Com este resultado, a CMTV mantém a série de quase 900 dias sempre a liderar a televisão por cabo, superiorizando-se quer à SIC Notícias quer à CNN Portugal.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.