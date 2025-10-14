Comissão Europeia dá luz verde ao sétimo pagamento do PRR a Portugal

Para além de Portugal, também a Grécia e a Eslovénia viram pedidos de pagamento aprovados, num valor total de quase quatro milhões de euros.

Edição de 7 a 13 de outubro

Portugal vai receber 1,06 mil milhões de euros do sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) do programa NextGenerationEU, anunciou hoje a Comissão Europeia.



Comissão Europeia aprova pagamento do PRR a Portugal, Grécia e Eslovénia jan kranendonk/Getty Images/iStockphoto

Num comunicado, o executivo comunitário indica que, na sequência da avaliação do pedido de pagamento, a Comissão concluiu que Portugal cumpriu de forma satisfatória os 11 marcos e as 16 metas da Decisão de Execução do Conselho relativamente à sétima parcela.

Para além de Portugal, também a Grécia e a Eslovénia viram pedidos de pagamento aprovados, num valor total de quase quatro milhões de euros.