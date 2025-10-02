Sábado – Pense por si

No primeiro dia de outubro, o NOW foi o canal de informação mais visto do dia

O NOW obteve um share médio diário de 2,20%, com 44.590 espectadores por minuto.

O canal NOW ganhou à CNN Portugal e à SIC Notícias, no arranque do mês de outubro.

O NOW obteve um share médio diário de 2,20%, com 44.590 espectadores por minuto, à frente da CNN Portugal com 2.19% e 44.400 espectadores e da SIC Notícias com 2,11% de share e 42.710 espectadores a cada minuto do dia.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, Máxima, SÁBADO e Negócios.

O NOW é emitido no canal 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

