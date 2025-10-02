Em defesa de Kirk e contra o conteúdo trans, Musk abriu guerra à Netflix

O bilionário cancelou a sua conta na plataforma de streaming por causa de uma publicação de Hamish Steele, criador de "Dead End: Paranormal Park", que terá criticado a homenagem do primeiro-ministro britânico a Charlie Kirk.

Elon Musk anunciou que cancelou a sua assinatura da Netflix e, ao que parece, a decisão está ligada à morte de Charlie Kirk.



Elon Musk cancela assinatura da Netflix e apoia cancelamento AP Photo/Susan Walsh, File

Depois do assassinato do influencer, Hamish Steele, criador de Dead End: Paranormal Park, da Netflix, criticou a publicação do primeiro-ministro britânico Keir Starmer a lamentar a morte de Kirk. De acordo com uma imagem da alegada publicação de Steele publicada pela conta Libs no TikTok, o criador terá escrito: “Por que razão está a comentar sobre isso, idiota... um nazi aleatório leva um tiro e merece uma declaração pública”.

Na terça-feira, o multimilionário dono da Tesla partilhou uma publicação de outro utilizador no X, rede social da qual é dono, em que este anunciava que tinha cancelado a sua assinatura da Netflix e escreveu: “Igualmente”. A publicação era de Matt Van Swol, ex-membro do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que defendeu o cancelamento da Netflix: “Acabei de cancelar a minha assinatura da Netflix. Se empregarem alguém que comemorou o assassinato de Charlie Kirk e fizer conteúdo pró-trans para os meus filhos (...) nunca receberá um cêntimo do meu dinheiro. É tão simples quanto isto”.

A relação de Steele com Netflix já tinha sido questionada depois de alguns dos clipes da série de animação Dead End: Paranormal Park, que foi cancelada em janeiro de 2023, terem sido partilhadas no TikTok por várias contas ligadas aos conservadores com acusações de que o programa “promove a atitude pró-transgénero em crianças”. Agora, o dono da Tesla voltou a partilhar um desses vídeos e escreveu: “Isto não está certo”, além disso, acusou o criador de promover uma “agenda transgénero consciente” pelo que alertou aos seus seguidores: “Cancelem a Netflix pela saúde dos vossos filhos”.

This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Na sua vida pessoal, Elon Musk tem uma relação conturbada com a sua filha Vivian Wilson, que se assumiu transgénero aos 16 anos. Em 2022, Vivian mudou de género legalmente a afirmou: “Não tenho nem desejo ter qualquer relação com o meu pai biológico”. Depois disso várias foram as vezes que Musk considerou que a filha tinha sido “morta pelo vírus woke”. Na quarta-feira as ações da Netflix caíram 1,74%, para mil euros, no entanto ainda não está claro se o declínio está relacionado com o cancelamento uma vez que os três principais índices de ações também estão no vermelho.

Dead End: Paranormal Park é uma série de duas temporadas descrita na sua página na Netflix como uma “assustadora, mas doce, segue um grupo diversificado de funcionários num parque temático assombrado com espíritos vingativos, um pug falante e amor LGBTQ+”. No Rotten Tomatoes a série tem uma pontuação de 100%, mas conta com apenas 9 avaliações.

Em janeiro de 2023 Hamish Steele anunciou que a série tinha sido cancelada pela Netflix: “O plano sempre foi dar a estas personagens o final adequado que eles merecem. Mas infelizmente, os poderes constituídos não querem mais. Quero enfatizar a minha gratidão à Netflix por nos dar a liberdade de contar esta história”.