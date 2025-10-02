Quase metade dos portugueses tem conta no TikTok

São 4,2 milhões de portugueses a entrar no TikTok todoso os meses para ver as últimas modas e tendências.

A rede social TikTok foi fundada em 2018, mas a sua expansão pelo mundo só se tornou possível devido à pandemia. Hoje, esta rede de vídeos curtos tem mais de 4,2 milhões de utilizadores só em Portugal, significando que quase metade da população portuguesa tem uma conta no TikTok.



Na Europa o número é superior. São mais de 200 milhões de pessoas na Europa a utilizar o TikTok mensalmente. Mas nem só o cidadão comum se tem mostrado adepto desta rede, com as empresas a apostar neste meio para chegar a mais pessoas e a um segmento mais jovem.

"Nos últimos anos, o TikTok tem tido uma influência poderosa na definição de tendências que vão muito além da própria plataforma. É aqui que as tendências nascem: 76% dos utilizadores afirmam que o TikTok os tornou mais conscientes do que está na moda e 33% ouviram falar dos Jogos Olímpicos de 2024 pela primeira vez no TikTok — mais do que na TV ou em plataformas de streaming (28%)", sustenta o relatório divulgado esta quinta-feira.

"O TikTok consolidou-se como um verdadeiro motor de negócios, com 64% dos utilizadores a descobrir novos produtos ou serviços na plataforma (vs. 56% noutras plataformas), e 65% a estarem mais propensos a comprar futuramente o que viram na plataforma", adianta a empresa de origem chinesa.

E os dados recolhidos pela plataforma mostram que a ligações entre os consumidores e as marcas tem saído reforçada, com a maioria dos utilizadores a comprar com mais frequência e a tornarem-se fiéis às marcas.

A EDP e o Millennium BCP são duas marcas conhecidas junto do público português há diversos anos, mas as campanhas nesta rede social vão apresentando uma leveza diferente, aproximando as duas empresas do público ao apostarem nas tendências.