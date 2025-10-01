Estreia esta noite no NOW a primeira parte do documentário sobre a vida de Silvio Berlusconi

Ao longo do documentário, é revelada a história sobre como o magnata da comunicação social encontrou o casamento perfeito entre a televisão e o futebol. Em 1986, Silvio Berlusconi toma um risco e compra o clube AC Milan, que estava próximo da insolvência.

Silvio Berlusconi é uma figura histórica no mundo da política italiana, que ficará para sempre eternizado como um dos maiores visionários desde os anos 80 até ao final da primeira década do século XXI.

O primeiro episódio do documentário "Berlusconi: Condenado a Vencer", que estreia esta quarta-feira no NOW, revela detalhes sobre os primórdios da vida do antigo primeiro-ministro italiano, enquanto empresário do ramo imobiliário.

No início dos anos 80, Berlusconi era ainda pouco conhecido em Milão. Ainda assim, quem conhecia Silvio Berlusconi identificava-o como um líder nato.

Com uma visão transcendente para época, Silvio Berlusconi reconstruiu a cidade de Milão, assim como foi o responsável por trazer a americanização e uma cultura baseada na publicidade para a Itália.

Ao longo do documentário, é revelada a história sobre como o magnata da comunicação social encontrou o casamento perfeito entre a televisão e o futebol. Em 1986, Silvio Berlusconi toma um risco e compra o clube AC Milan, que estava próximo da insolvência.

