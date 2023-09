Aos 28 anos Agathe Monpays é a nova CEO do Leroy Merlin França

Agathe Monpays é a nova CEO do Leroy Merlin França. Aos 28 anos a gestora com mestrado em marketing passa a ter sob sua alçada as 144 lojas existentes em França, que junta às sete existentes na Grécia e uma no Chipre, pelas quais já era responsável.







A Adeo, mãe do Leroy Merlin, anunciou em maio que Agathe Monpays iria suceder a Thomas Bouret e o CEO da empresa, Philippe Zimmermann, afirmou num comunicado que a jovem se encontra "em perfeita harmonia com as convicções da Adeo relativamente aos valores humanos e profissionais".Ainda assim rapidamente se espalharam os boatos Agathe só chegou a chefe-executiva tão nova por ser casada com Nicolas Mulliez, que teria ligações com a família Mulliez, fundadora da Adeo. No entanto a Leroy Merlin tem desmentido que existam qualquer tipo de ligações familiares e defende que as conquistas de Agathe Monpays provêm do trabalho demonstrado nos sete anos em que trabalhou na empresa.A nova chefe-executiva entrou para o Leroy Merlin em 2016 como chefe de departamento na loja de Valenciennes, no nordeste de França, e em 2020 foi transferida para Tourcoing como administradora de loja. A sua estadia em Tourcoing durou dois anos durante os quais aloja se tornou pioneira na conquista de um balanço energético positivo e o ano passado assumiu a liderança das lojas da Grécia e do Chipre.