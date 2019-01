Ministério Público pede seis anos de cadeia para João Rendeiro

Procurador não se conforma com a pena suspensa decretada ao ex-banqueiro pelo tribunal de primeira instância.

Em outubro de 2018, João Rendeiro, o fundador do Banco Privado Português (BPP) foi condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação. Quatro meses depois, o Ministério Público não desarma e pede "a pena única de seis anos de prisão a João Rendeiro", pedindo também uma pena maior para o ex-administrador do BPP Paulo Guichard (cinco anos em vez de quatro anos e três meses) e para Fezas Vital (quatro anos e seis meses em vez de três anos e seis meses de prisão).

Como os outros dois arguidos, a pena de Rendeiro seria suspensa caso ele pagasse 400 mil euros à associação Crescer. Guichard tinha que pagar ao Centro de Apoio Social dos Anjos e Vital Fezas, à Cais Lisboa.

No recurso à condenação em primeira instância a pena suspensa, o Ministério Público defende que as penas propostas farão os arguidos sentir "o profundo desvalor da sua conduta" e vão "constituir um ‘aviso’ de que este tipo de atuações não pode ser tolerado na vida em sociedade".

Pena em nome da comunidade contra a "classe intocável"

Ao longo do recurso, o Ministério Público invoca a falta de perceção dos banqueiros quanto às suas ações danosas para os clientes e para o país inteiro.

"Os arguidos demonstraram pouca perceção do desvalor da ação, tendo na sua postura processual, variantes quanto à assunção dos factos, desvalorizando, repete-se, a sua danosidade quer social quer económica para os clientes e para o país na altura", lê-se no documento. "Uma imagem típica de uma classe que se vê como intocável numa sociedade virada para o lucro fácil na prossecução da obtenção de dinheiro e mais dinheiro."

Como exemplo dessa conduta, os procuradores dão "as divulgações e anúncios do Banco Privado Português, desde logo um luxo de apresentação em comparação com publicações de outros bancos, seus congéneres".

"’Não me dês conselhos, dá-me dinheiro’, diz-se numa das publicações. E era essa a realidade de uma década que levou ao fundo uma nação. Não é que seja um crime dar dinheiro a ganhar e obter lucros numa atividade como a bancária, seguindo boas práticas e em respeito pelas normas", frisam os procuradores.

Ministério Público age em nome do "povo"

Um elemento "importante na determinação da pena" é os danos provocados por Rendeiro ao "povo", alega o MP.

"As condutas de pessoas com responsabilidades em empresas públicas ou com capitais públicos, concessionárias de serviços públicos ou mesmo privadas, que se aproveitam da sua posição para tirarem benefícios para si ou para terceiros, especialmente num período em que há tantas dificuldades e até pobreza, não são toleradas pela comunidade", atenta o documento. "A comunidade deve rever-se nas decisões dos tribunais, pois a Justiça é administrada em ‘nome do povo’. Na verdade, aqueles atos não são minimamente tolerados pela generalidade dos cidadãos, particularmente os mais justos e retos nas suas condutas."

Nem só os clientes do banco foram prejudicados pela gestão de Rendeiro, Fezas Vital e Guichard. "Temos de pensar que no caso, não são só clientes do banco, os acionistas, os ‘ofendidos’ nestes crimes cometidos pelos arguidos, administradores do BPP. Atendendo que com as contribuições do Estado, os empréstimos do Estado, o reembolso que o Estado assume pondo em causa as contas públicas e a segurança individual de cada cidadão ao ter ele próprio de reembolsar do seu bolso algo para o qual não contribuiu, e não beneficiou, permite que o conceito de ‘ofendido’ se alargue a todos os indivíduos, na medida em que se trata de ofensa ao património público".

Entrevista de Rendeiro leva MP a insistir em prolongamento da pena

Rendeiro é acusado de tirar dinheiro "sem fim" aos contribuintes: "Essa gestão danosa arrasta até ao presente os contribuintes para um desembolso sem fim e a uma perda nas contas públicas do Estado com os vários empréstimos à banca ou a várias ‘injeções’ de dinheiro realizadas pelo Estado à custa dessas mesmas contas públicas", sublinham os procuradores.

Uma entrevista dada pelo banqueiro em 2016 também é usada para o acusar de ter uma visão de que "os desaires" sob "a sua gestão tal mais não é que um acidente de percurso".

E quais são as declarações polémicas recuperadas pelo MP? "No mundo anglo-saxónico um fracasso, uma falência, um problema qualquer é um certificado de experiência, de renovação. Em Portugal, é pior que ir para a cova. Nos EUA é o recomeço da próxima coisa que se vai fazer", disse Rendeiro.

"E isto após se confirmar uma vida de luxo, numa casa de milhões, viagens para fazer consultadoria ao estrangeiro, visitas em feiras de arte, que o próprio patrocina", lamentam os procuradores.